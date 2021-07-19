Жителям Донбасса надоело мириться с пьянством военных ВСУ

На проблему пьянства в украинской армии обратили внимание в правоохранительных органах. Фото: штаб «ООС»

В подконтрольном Киеву городе Артемовск сотрудники правоохранительных органов задержали уже 14 солдат 59-ой бригады ВСУ. Некоторые оказали активное сопротивление полиции. Об этом рассказал официальный представитель Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он сообщил, что в районе станции погрузки Артемовска в последнее время участились случаи задержания пьяных украинских бойцов. Командование армией приняло решение усилить подразделения сотрудниками военной службы правопорядка.

- Командиры батальонов часто нарушают графики движения колонн на железнодорожную станцию, из-за чего там зафиксировано скопление боевиков и факты массового распития алкоголя. Так, с 15 июля были задержаны уже 14 горе-защитников, которые оказали сопротивление сотрудникам полиции при их задержании за нарушение правил общественного порядка, - рассказал Иван Филипоненко.

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