Ушли на склад и не вернулись: Из рядов ВСУ в Донбассе дезертировали еще три бойца

Сотрудники военной службы правопорядка начали расследование. Фото: пресс-центр штаба ООС

Вооруженные формирования Украины в Донбассе лишились еще трех бойцов в своих рядах. Они покинули свои позиции перед проверкой подразделений в населенном пункте Новолуганское, что расположено на подконтрольной Киеву территории Луганской области.

— В ходе подготовки позиций к передаче прибывающим в зону ООС подразделениям 30-й бригады в районе населенного пункта Новолуганское при проверке наличия личного состава 9-го батальона 59-й отдельной мотопехотной бригады выявлено отсутствие трех военнослужащих, — рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Старший солдат Харченко, солдаты Дорошенко и Пименко доложили по телефону командиру взвода, что покинули свои позиции. В качестве предлога они придумали историю, якобы они отправились на склад батальона за маскировочной сетью. Но спустя какое-то время они так и не вернулись.

По факту самовольного оставления позиций сотрудники военной службы правопорядка начали собственное расследование произошедшего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВСУ применили противотанковый ракетный комплекс для обстрела поселков ЛНР

ЛНР четыре раза подвергалась обстрелам ВСУ за сутки (подробнее)