В Луганске спасли собаку, просидевшую под землей несколько суток

Неравнодушие людей спасло животное от неминуемой гибели. Фото: архив приюта «4 ЛАПКИ»

В Луганске спасатели пришли на помощь собаке, упавшей в канализационный люк. Животное провело под землей без пищи и воды несколько суток. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

- Жители улицы 23-я линия позвонили по номеру «101» и сказали, что в люк упала собака, она скулит и не может самостоятельно выбраться оттуда.

На место происшествия незамедлительно отправились сотрудники МЧС. Прибыв по указанному адресу, они увидели, что на глубине около 5 метров под землей находится собака.

- Судя по внешнему виду, животное просидело там несколько дней, так как было уже совсем обессилено, - сообщили в МЧС.

С помощью специального инструмента спасатели обвязали собаку веревкой и вытащили наверх. Вся операция по спасению животного заняла у них приблизительно 10 минут.

Это далеко не первый случай, когда люди вызволяют из подобной западни братьев наших меньших.

Читайте также

«За ее судьбой следил весь город!» В Донецке спасли собаку, просидевшую 5 месяцев в коллекторе

Сейчас животное на попечении приюта «4 ЛАПКИ» (подробнее)