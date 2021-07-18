Погода в Донецке: 19 июля ожидается жаркая и солнечная погода

Синоптики прогнозируют на 19 июля безоблачное небо, яркое солнце и высокую температуру воздуха Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

19 июля утро и вечер в Донецке будут безоблачными. Только в середине дня на небе появятся облака, но уже скоро они разойдутся. Осадков не предвидится.

Температура воздуха в этот день будет колебаться от +29 до +35 градусов в середине дня. Отмечается высокая пожарная опасность. Ветра практически не будет. Скорость воздушных потоков составит 1 – 5 метров в секунду. Дуть будут преимущественно в северном направлении. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба.

Народный прогноз погоды. 19 июля почитается память мученика Ермия и преподобной Макрины. Наши предки верили: если утром выпадало много росы, то будет богатый урожай хлеба; месяц прятался за облаками – к похолоданию; начинают желтеть листья на деревьях и кустах – осень будет ранней.

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