ВСУ в очередной раз помешали разведке наблюдателей ОБСЕ

Своими действиями ВСУ нарушают мандат СММ ОБСЕ Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Боевики вооруженных формирований Украины в Донбассе в очередной раз помешали сотрудникам Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ проводить разведку с помощью беспилотника.

— С целью недопущения фиксации нарушений со стороны 59-й, 24-й, 57-й бригад ВСУ противник применил станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-АД» из состава мобильной группы 20-го отдельного батальона РЭБ с целью радиоэлектронного подавления каналов управления и навигации беспилотного летательного аппарата СММ ОБСЕ, — говорится в сообщении управления Народной милиции ЛНР.

Помехи у международных наблюдателей возникли во время разведки в районах населенных пунктов Луганское, Орехово, Новозвановка и Троицкое.

В оборонном ведомстве Республики отметили, что таким образом украинская сторона конфликта в очередной раз нарушает положения мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ по поводу осуществления своей деятельности в Донбассе.

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