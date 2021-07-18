В Донецке появится новый автобусный маршрут №10-а

Новый маршрут будет ездить от ДС ул. Пинтера до ДС Буденовской Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В администрации Донецка идет работа над разработкой нового автобусного маршрута №10-а. Он объединит прямым путем сразу три района города – Киевский, Ворошиловский и Ленинский. Общая его протяженность составит около 13 километров. Об этом сообщили Донецкому агентству новостей столичной мэрии.

— На основании обращений жителей Киевского района в настоящее время специалистами коммунального предприятия администрации города Донецка проведена подготовительная работа и разработан паспорт нового автобусного маршрута № 10-а «мкрн Александро-Григорьевка – пр. Партизанский – пр. Киевский – ул. Университетская – хладокомбинат «Винтер», — говорится в сообщении.

Запуск маршрута назначен на вторую половину 2021 года.

Напомним, в конце июня администрация ввела еще один новый маршрут №57. Он осуществляет движение по схеме: дорожная станция на ул. Пинтера – ул. Петровского – ул. Куприна – ул. Светлого пути – дорожная станция Буденовская. Интервал движения автобуса составляет от 60 до 75 минут.

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