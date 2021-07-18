День металлурга в Донецке – 2021: Как добраться домой после концерта

Отправление автобусов будет осуществлять с 21.00 до 21.20 Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Сегодня, 18 июля, в донецком парке им. Щербакова состоится праздничный концерт, посвященный Дню металлурга. На него были приглашены звездные гости из Российской Федерации. Для дончан сегодня будут выступать Наталья Гулькина (экс-солистка советских культовых поп-групп «Мираж» и «Звезды») и рэпер Doni.

Концерт начнется в 19.00 и продлится пару часов. Если нет личного транспорта, то добраться домой можно будет с помощью служб такси или на общественном транспорте. Администрация города организовала дополнительные рейсы для развоза зрителей по районам города. Целевая подача автобусов организована больше чем по десяти маршрутам.

Отправление автобусов будет осуществлять с 21.00 до 21.20 от дорожной станции «Центр», по следующим маршрутам: № 3, 4, 11, 18, 19, 20, 20-в, 24-б, 26, 41-б, 42-а, 43, 53, 74, 78-б и 85.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Донецке на День металлурга выступят Наталья Гулькина и рэпер Doni

Праздничный концерт состоится в парке Щербакова (подробнее)