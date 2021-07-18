Глава ДНР Денис Пушилин: Металлургия всегда была и остается движущей силой для развития Донбасса

Глава ДНР пообещал, что руководство государства будет поддерживать инициативы металлургов, направленные на развитие отрасли Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Сегодня, 18 июля, в ДНР отмечается профессиональный праздник День металлурга. Глава Республики Денис Пушилин поздравил тех, кто сегодня «кует мощь и славу Донбасса».

— Уважаемые металлурги! Вы куете мощь и славу Донбасса. Ваш стальной характер закаляется вместе с металлом. В каких бы сложных условиях ни оказывались профессионалы отрасли, вы всегда с честью справлялись с поставленными задачами, находили выход из любой ситуации. Ваш труд также незаменим для успешной работы целого комплекса предприятий, относящихся к смежным отраслям экономики региона, — отметил руководитель государства.

Денис Пушилин отметил, что металлургия всегда была и остается движущей силой для развития Донбасса. Ведь Донецк – это тот город, который вырос из поселка металлургов. Первая доменная печь на его территории была построена полтора века назад. После занял особое место в российском государстве по производству чугуна и стали.

— Сегодня металлургические предприятия реагируют на запросы рынка, осваивают новую продукцию. Искренне благодарю вас за мастерство, верность делу, профессионализм и ответственность. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых трудовых свершений! — заключил Глава Республики.

Также Денис Пушилин отметил, что руководство государства и впредь будет поддерживать все инициативы металлургов, наплавленные на совершенствование и развитие отрасли, а также подготовку профессионалов.

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