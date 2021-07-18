Жители ЛНР с российскими паспортами массово оформляют СНИЛС

Оформить СНИЛС могут только жители Донбасса с российскими паспортами Фото: Елена ОДИНЦОВА

С 1 июля в Луганской Народной Республике порядка 67 тысяч человек обратились в колл-центр за консультацией по вопросу оформления страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС). Об этом сообщили Луганскому информационному центру в министерстве связи и массовых коммуникаций ЛНР.

— За 7 июля в колл-центр обратилось 4 716 человек. С начала работы колл-центра – 66 852 человека, — говорится в сообщении.

Добавим, что колл-центр 505 (номер для жителей ЛНР) также консультирует по поводу регистрации граждан на Едином портале государственных услуг Российской Федерации.

В случае перегрузки связи узнать детали оформления СНИЛС, можно на горячей линии общественного движения «Мир Луганщине» по номерам: (0642) 93 72 07 и (072) 108 55 06.

Напомним, что 1 июля подразделения миграционной службы МВД ЛНР начали принимать заявления на получение в упрощенном порядке страхового номера и регистрацию учетной записи на портале Госуслуг РФ. СНИЛС необходим жителям Донбасса с российскими паспортами для оформления пенсии, социальных льгот и гарантий, возможности трудоустройства, а также позволяет реализовать конституционное право на участие в выборах.

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