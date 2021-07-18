Еленовка подверглась обстрелу ВСУ, есть повреждения

Поселок Еленовка подвергся обстрелу ВСУ [архивное фото] Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Поселок Еленовка, что находится в южном пригороде Донецка, сегодня утром подвергся обстрелу со стороны боевиков вооруженных формирований Украины – есть повреждения, информация о пострадавших не поступала. Об этом сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин в социальных сетях.

— В результате утреннего обстрела со стороны Вооруженных сил Украины в поселке городского типа Еленовка поврежден забор и беседка по улице Октябрьской, 13, — говорится в сообщении.

Тем временем в оперативной сводке Представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня об обстреле Еленовки не сообщалось. Согласно оперативной сводке, этим утром обстрелу подверглось село Веселое. В его направлении было выпущено три боеприпаса из миномета калибром 120 миллиметров.

Была предпринята попытка запросить «режим тишины» путем задействования координационного механизма, но украинская сторона в Совместном центре в очередной раз его проигнорировала.

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