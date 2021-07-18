В ЛНР отмечают рост заболеваемости COVID-19

Коронавирус диагностировали у 78 пациентов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министерство здравоохранения Луганской Народной Республики обновило статистику по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Согласно данным медиков, за сутки на лечение поступили сразу 78 пациентов. При этом выписано 26 человек и зарегистрирован 1 летальный случай.

Таким образом, всего по состоянию на утро 18 июля подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ЛНР зарегистрировано 5855. Из общего числа 4783 человека выписаны из медучреждений полностью выздоровевшие и с дважды отрицательным тестом на коронавирус. Летальных случаев зарегистрировано 518. Лечение получают 554 пациента.

В связи с ростом заболеваемости Минздрав ЛНР настоятельно рекомендует придерживаться санитарно-гигиенических мер для недопущения распространения болезни. Для этого необходимо соблюдать социальную дистанцию, проветривать помещение, чаще мыть руки, избегать мест массового скопления людей и носить защитную маску в общественных местах.

Кроме того, в Республике продолжает действовать режим повышенной готовности. Власти страны приняли ряд ограничительных, которые, в том числе, коснулись изменения режима работы госорганов, предприятий, учреждений и транспорта.

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