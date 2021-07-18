На пути из Донецка в Новоазовск сгорел рейсовый автобус

В салоне автобуса «Эталон» на момент возгорания находились 30 человек Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вчера, 17 июля, на пути из Донецка загорелся рейсовый автобус с пассажирами, который направлялся в Новоазовск. Это произошло в 15 километрах от пункта назначения, возле села Бессарабка. Об этом сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям ДНР.

— В Новоазовском районе на автотрассе Т-05-08 Донецк – Новоазовск, возле села Бессарабка (15 км севернее райцентра) 17 июля произошел пожар – горение рейсового автобуса. Рейсовый пассажирский автобус «Эталон» следовал по маршруту «Донецк-Новоазовск», — рассказали в МЧС.

Отмечается, что на момент возгорания в автобусе находились 30 пассажиров. Все вовремя успели покинуть салон автомобиля. В результате погибших и пострадавших удалось избежать. Хоть пожар и ликвидировали, но сам автобус уничтожен огнем полностью. Причина возгорания не уточняется.

Для ликвидации опасности от спасательного ведомства привлекались две единицы техники и семи человек личного состава.

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