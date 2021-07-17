Военнослужащие ЛНР сообщили об открытии ответного огня по позициям украинской армии

НМ ЛНР открыла ответный огонь Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Ответный огонь по позициям вооруженных формирований Украины был открыт из незапрещенного Минскими соглашениями вооружения для защиты мирного населения и гражданской инфраструктуры. Об этом сообщили в Народной милиции Луганской Народной Республики.

- Киевские силовики два раза за сутки нарушили режим прекращения огня в зоне ответственности ЛНР, обстреляв районы села Желобок и поселка Молодежное, - говорит официальный представитель оборонного ведомства Республики Иван Филипоненко. - Наши подразделения открыли ответный огонь из незапрещенного Минскими договоренностями вооружения, подавив огневую активность противника на позициях, откуда велись обстрелы.

Филипоненко добавил, что потери украинских боевиков уточняются.

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