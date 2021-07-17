Украинские солдаты устроили «военное ДТП» в Троицком

Украинские солдаты устроили ДТП

Народная милиция Луганской Народной Республики продолжает фиксировать небоевые потери украинских военнослужащих в результате нарушений требований безопасности при выполнении работ с вооружением и военной техникой.

В ходе выдвижении техники 10-го батальона 59-й бригады в районе населенного пункта Троицкое механик-водитель БМП-2 въехал в автомобиль ЗИЛ, - рассказали в оборонном ведомстве Республики.

В результате происшествия водитель грузовика получил сотрясение мозга средней степени тяжести. Его госпитализировали.

- На месте аварии организована работа по исключению фотографирования произошедшего, полиция во взаимодействии с сотрудниками военной службы правопорядка ограничивают движение гражданского транспорта, - сообщили в Народной милиции ЛНР.

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