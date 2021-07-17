Военнослужащие ВСУ планировали продать пять автоматов, патроны и гранаты

Оружие планировали продать. Фото: штаб ООС

В подконтрольном Киеву Донбассе сотрудники украинских спецслужб обнаружили схрон с оружием, который был организован боевиками убывшими по ротации для его вывоза волонтерами и последующей продажи националистическим организациям. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики.

- По полученным данным от нашего источника в 79 одшбр, 16 июля в оккупированном селе Дмитровка Новоайдарского района Луганской области, в ходе разведывательно-поисковых действий подорвался на растяжке военнослужащий 3 роты 1 батальона сержант Петренко, получив множественные осколочные ранения левой руки и голени. В ходе разбирательства было установлено, что пострадавший, наступил на растяжку, скрывающую доступ к схрону с оружием и боеприпасами, - сообщили в оборонном ведомстве Республики.

Отмечается, в ходе осмотра тайника сотрудниками ВСП и контрразведки СБУ обнаружено пять автоматов АК-74, 2600 патронов, 15 гранат Ф-1.

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