За сутки от коронавируса в ДНР вылечили 89 человек Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

По данным проведенных 16 июля исследований, коронавирус в ДНР выявили еще у 199 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- По состоянию на 10.00 17 июля заболевших инфекцией COVID-19 на территории Донецкой Народной Республики – 45 577 - сообщили в Минздраве ДНР.

Из этого числа – 39 186 (+89 за сутки) человек выздоровели от коронавируса. Зарегистрировано 3438 (+11 за сутки) летальных случаев. Лечение продолжают 2953 пациента.

- Минздрав ДНР настоятельно рекомендует соблюдать профилактические меры, а также санитарно-гигиенические рекомендации, - заявили в здравоохранительном ведомстве.

Тем временем коронавирус в Луганской Народной Республике за сутки выявили 41 зараженного Covid-19. За этот же период от Covid-19 вылечились 20 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«О смягчении правил речи не идет»: В ЛНР не будут снимать ограничения по въезду из-за COVID-19

Медики фиксируют новые случаи заболевания коронавирусом уже среди детей (подробнее)