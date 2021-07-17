Мэр Донецка: После вчерашнего теракта все пострадавшие абоненты вновь подключены к газоснабжению

Взрыв на газопроводе произошел днем 16 июля. Фото: ДАН

Глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что газоснабжение после вчерашнего теракта в Бедонновском районе Донецка – восстановлено.

- После вчерашнего теракта – подрыва газовой магистрали в Буденновском районе – все пострадавшие абоненты вновь подключены к газоснабжению, - сообщил мэр в своем телеграм-канале.

Напомним, днем ранее, 16 июля, в Буденновском районе Донецке произошел взрыв с последующим возгоранием на газопроводе в районе ж/д станции «Мушкетово». В Республике квалифицировали происшествие как террористический акт.

Тем временем, 17 июля в Буденновском районе столицы Донецкой Народной Республики произошел взрыв гранаты, есть пострадавшие.

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