В Буденовском районе Донецка прогремел взрыв: есть пострадавшие

В Буденовском районе Донецка прогремел взрыв. Фото: Донецкое агентство новостей

Сегодня, 16 июля, в Буденовском районе Донецка прогремел взрыв. Сдетонировала граната. В результате происшествия, по предварительным данным, пострадали четыре человека. Об этом сообщает мэр Донецка Алексей Кулемзин.

- В Буденновском районе произошел взрыв гранаты, в результате которого пострадали четыре человека, - отметил градоначальник.

На месте происшествия работают экстренные службы. О деталях произошедшего пока не сообщается.

Напомним, вчера, 16 июля, в половину третьего дня Будёновский район Донецка содрогнулся от взрыва, прогремевшего вблизи территории завода высоковольтных опор и железнодорожной станции Мушкетово. Взрыв произошел на газовой трубе. В результате около тысячи абонентов остались без газа. Ремонтные бригады сразу же приступили к работе, чтобы вернуть голубое топливо в дома и квартиры.

Сегодня в Министерстве государственной безопасности Республики заявили, что подрыв газовой магистрали квалифицирован как террористический акт – намеренная диверсия со стороны Украины. Возбуждено уголовное дело.

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