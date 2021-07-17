Глава ДНР Денис Пушилин на месте крушения малайзийского «Боинга»: Нам нечего скрывать, нам нужна правда

Глава ДНР назвал трагедию - чудовищной провокацией Украины. Фото: Сайт Главы ДНР

Прошло ровно семь лет со дня крушения самолета компании «Малайзийские авиалинии» в селе Грабово под Торезом. Тогда все находившиеся на борту самолета 298 человек погибли. Сегодня на месте крушения «Боинга» прошел мемориальный митинг.

- Нам нечего скрывать, нам нужна правда. С учетом памяти о том лете 2014-го года, когда таких дат для Донбасса было множество: будь это бомбежки Донбасса, будь это авианалет на Снежное, будь это «Черное воскресенье» Горловки, мы знаем, что такое терять близких. Мы разделяем боль утраты родственников погибших в этой чудовищной катастрофе. Донбассу нужна правда, а погибшим — вечная память, - заявил Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Руководитель государства отметил, что Республика с первых дней трагедии остается открытой в деле предоставления информации о случившемся. Однако международное следствие до сих пор не проявило должной активности в этом направлении.

- Почему при нашей открытости мы не видели той активной позиции следствия? Мы же с самого первого дня представляли и продолжаем предоставлять все необходимые материалы, - говорит Денис Владимирович. - Может быть, потому что им этого не нужно? Потому что они знают, но не могут озвучить настоящего виновника?

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