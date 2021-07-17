В МГБ ДНР рассказали о деталях подрыва газовой трубы в Донецке агентами украинских спецслужб

Михаил Попов. Фото: mgbdnr.ru

Взрыв и пожар на газопроводе в Буденновском районе Донецка произошел в результате срабатывания взрывного устройства с армейским минным взрывателем. Об этом заявил пресс-офицер министерства государственной безопасности Донецкой Народной Республики Михаил Попов.

- Согласно предварительному заключению сотрудников экспертно-криминалистического центра МВД ДНР, взрывное устройство приведено в действие минным взрывателем МВ3К «Карандаш», составная часть которого обнаружена на трамвайных путях моста. В данных погодных условиях задержка указанного взрывателя составляет до 20 минут, - рассказал он.

Взрыв повредил трубу – диаметр отверстия 30 на 30 миллиметров.

- При этом лист железа вдавлен вовнутрь, что свидетельствует о направлении взрыва, - сказал Попов. - Инцидент планировался изначально объемным, но по техническим причинам этого сделать не удалось.

В МГБ ДНР квалифицировали подрыв газопровода как теракт. Возбуждено уголовное дело.

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