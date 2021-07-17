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Политика17 июля 2021 10:46

Глава МИД ДНР о теракте на газопроводе в Донецке: Этот вопрос будет поднят в рамках следующего заседания Контактной группы

Наталья Никонорова сделала заявление
Авторы (2):
Никита МАКАРЕНКОВ
Павел ХАНАРИНПавел ХАНАРИН
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Наталья Никонорова

Наталья Никонорова

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова заявила, что инцидент с подрывом газопровода в Буденновском районе Донецка будет обсуждаться на заседании Контактной группы.

Никонорова рассказала, что для осмотра места взрыва и составления соответствующего отчета на место происшествия приглашены представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

- Этот вопрос будет поднят и в рамках следующего заседания Контактной группы. Представители Донецкой Народной Республики на Минской площадке приложат все усилия, для того чтобы международное сообщество было в полной мере осведомлено о беспределе и провокациях, которые устраивает Киев, - сказали министр иностранных дел Республики.

Напомним, днем 16 июля в Буденновском районе Донецка произошел взрыв на газопроводе. После проведенного следствие - взрыв инкриминировали как теракт.