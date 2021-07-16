Погода в Донецке на день: 17 июля ожидается дождь

По прогнозу синоптиков, днем будет идти мелкий дождь Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Во субботу, 17 июля, погода в столице Донецкой Народной Республики будет жаркой. По прогнозу синоптиков температура воздуха будет колебаться от 20 градусов тепла до +31.

-Днем в Донецке на небе появятся облака, которые к вечеру должны рассеяться. Ночью и утром осадков не ожидается. Днем будет идти мелкий дождь, но ближе к вечеру он закончится, - говорится в сообщении синоптиков.

Утром температура воздуха покажет +20 градусов, днем столбик термометра подымется – до +31 градусов, вечером столбик термометра зафиксирует +26 градусов.

Скорость ветра до 1,8 метров в секунду.

Народный прогноз: В прежние времена смотрели, нет ли желтых листьев на деревьях, если есть, то осень рано наступит.

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