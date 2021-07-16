В НМ ДНР заявили, что не обстреливали Нью-Йорк

Народная милиция ДНР не обстреливала Нью-Йорк Фото: facebook.com/petroporoshenko

Заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил, что заявления украинских властей об обстреле подконтрольного Киеву поселка Новгородское (был переименован – в пгт. Нью-Йорк, - Авт.) не соответствуют действительности.

В этом населенном пункте работали иностранные журналисты издания «Франс Пресс», которых сопровождал командир 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Вячеслав Котлик. Комбат показывал корреспондентам дома, разрушенные в ходе наступательной операции армии Украины на Донбасс в начале войны, представляя их как полученные вследствие недавних обстрелов.

- На прошлой неделе по запросу штаба ООС власти ряда городов и сел на подконтрольной Украине территории, в том числе Новгородского, предоставили списки объектов, пострадавших в ходе боевых действий 2014-2015 годов, - говорит Эдуард Басурин. - Мы призываем иностранных журналистов быть крайне объективными при освещении обстановки и событий в Донбассе.

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