Медиков заставляют под видом американской вакцины ставить людям прививки китайского производства (архивное фото) Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жителям подконтрольной Киеву Луганщины под видом американской вакцины «Pfizer» ставят китайскую. Об этом на «горячую линию» министерства внутренних дел Луганской Народной Республики сообщил врач одной из больниц Луганской области.

Доктор рассказал, что жители не доверяют китайским и индийским вакцинам и дают согласие на вакцинацию только американским препаратов (другого выбора просто нет).

- Однако «Pfizer» в медучреждениях отсутствует вследствие нарушения условий хранения - в учреждениях здравоохранения области попросту нет холодильного оборудования, соответствующего условиям хранения вакцины (-71 ).

По словам врача – медиков заставляют под видом американской вакцины ставить людям прививки китайского производства, чтобы не срывать планы вакцинации.

- Что позволит набрать киевской власти политических очков, а на реальное здоровье граждан всем плевать, - сказал доктор.

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