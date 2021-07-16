Жители Ровеньков почтили память жертв украинского обстрела. Фото: ОД "Мир Луганщине"

В Ровеньках прошел митинг-реквием. Горожане вспоминали жертв украинского обстрела – 18 июля 2014 года.

- Это было не первое и не последнее циничное убийство мирных граждан, - говорит руководитель терисполкома общественного движения «Мир Луганщине» Юлия Красноперова. - Таких трагических дат в этой войне много. И каждую из них мы помним, будем помнить всегда, и передавать эту память из поколения в поколение.

По словам Красноперовой, Донбасс расстреливали за верность традициям, за веру и за духовную близость к России.

- Циничные преступления украинских нацистов не должны остаться безнаказанными, - считает она.

18 июля 2014 года в результате обстрела со стороны ВСУ погибли десять мирных жителей города.

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