Украинская армия минирует дороги, чтобы не допустить ОБСЕ

ВСУ продолжают препятствовать работе ОБСЕ Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Украинские вооруженные формирования за неделю установили 21 мину на дорогах общего пользования для препятствования деятельности миссии ОБСЕ. Об этом заявил начальник Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Ян Лещенко.

- Боевики 24-й бригады на въезде в населенный пункт Попасная установили 9 противотанковых мин ТМ-62, каратели 57-й бригады установили на обочине дороги вблизи населенного пункта Новотошковское 10 противотанковых мин ТМ-62, боевики 79-й бригады на автодороге на юге от населенного пункта Трехизбенка установили две противотанковые мины ТМ-62, - рассказал Лещенко.

Руководитель оборонного ведомства Республики отметил, что такие действия украинской армии ставят под угрозу жизни и здоровье мирных жителей и представителей мониторинговой миссии ОБСЕ.

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