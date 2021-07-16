ВСУ за неделю четырежды блокировали работу ОБСЕ в Донбассе

ВСУ продолжают препятствовать ОБСЕ. Фото: Штаб ООС

Вооруженные формирования Украины четыре раза за неделю блокировали работу миссии ОБСЕ в Донбассе. Об этом сообщил начальник Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Ян Лещенко.

- Украинская сторона по-прежнему продолжает препятствовать работе наблюдателей ОБСЕ по фиксации нарушений, осуществляя глушение сигналов управления и навигации беспилотных летательных аппаратов миссии, - заявил он.

Руководитель оборонного ведомства ЛНР рассказал, что киевские силовики блокируют работу беспилотников ОБСЕ при помощи станций «Буковель-АД».

- Зафиксировано четыре факта применения станций в зоне ответственности 24-й и 57-й бригад ВСУ в районах населенных пунктов Катериновка, Новотошковское и Трехизбенка, - сказал Лещенко.

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Об этом сообщили в Народной милиции Республики (подробнее)