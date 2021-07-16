Взрыв в Буденновском районе Донецка: Возгорание ликвидировано

Возгорание ликвидировано. Фото: ДАН

Возгорание, произошедшее в результате взрыва газопровода в Буденновском районе Донецка, ликвидировано. Об этом «Комсомолке» сообщили очевидцы происшествия.

- Пять минут назад еще был огонь, но уже потушили, - сообщила Юлия Донецкая.

На данный момент территория находится оцеплена сотрудниками полиции. Перекрыто движение транспорта.

Напомним, днем, 16 июля в районе под Мушкетовским мостом произошел взрыв с последующим возгоранием. По данным руководителя столичной администрации Алексея Кулемзина, предположительно произошел взрыв газовой трубы.

Информация о пострадавших не поступала.

Официальной информации о причинах произошедшего на данный момент не поступало.