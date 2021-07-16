Лечение продолжают 2854 пациента Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

По данным проведенных 15 июля исследований, коронавирус в ДНР выявили еще у 217 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- По состоянию на 10.00 16 июля заболевших инфекцией COVID-19 на территории Донецкой Народной Республики – 45 378, - сообщили в Минздраве ДНР.

Из этого числа – 39 097 человек выздоровели от коронавируса. Зарегистрировано 3427 летальных случаев. Лечение продолжают 3862 пациента.

- Минздрав ДНР настоятельно рекомендует соблюдать профилактические меры, а также санитарно-гигиенические рекомендации, - заявили в здравоохранительном ведомстве.

Тем временем коронавирус в Луганской Народной Республике за сутки выявили 59 зараженных Covid-19. За этот же период от Covid-19 вылечились 23 человека.

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