Зампредседателя Костромской областной думы на форуме «Россия-Донбасс: единство приоритетов» в Донецке: Пора от слов переходить к делу

Зампредседателя Костромской областной думы Иван Богданов. Скриншот с видео интеграционного форума

Зампредседателя Костромской областной думы, председатель комитета по экономической, промышленной политике и предпринимательству Иван Богданов на форуме «Россия-Донбасс: единство приоритетов», который проходил 15 июля в Донецке, сказал, что горд работать с командой единороссов в эти дни в столице ДНР.

- Пора от слов переходить к делу, - начал свое выступление на форуме Иван Богданов.

Зампредседателя Костромской облдумы рассказал, что собой представляет здравоохранение России.

- Это мощная передовая. Наукоемкая, технологичная. Мы на сегодня выстроили все, что связано с деторождением и репродуктивной функцией. Это новая – не СССР-овского уровня – отрасль, которая позволяет рожать здоровых россиян. У нас новая структура профилактической медицины, новая служба сердечно-сосудистой помощи – теперь оперируем инсульты и инфаркты практически в каждой больнице, - рассказал Иван Богданов.

Он порадовался за жителей Республики, которые получили российские паспорта. И пожелал всем здоровья!

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