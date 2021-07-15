Погода в Донецке: 16 июля будет солнечно и без осадков

В пятницу в столице Донецкой Народной Республики установится ясная и солнечная погода Фото: Алина Ефименко

В пятницу в столице Донецкой Народной Республики установится ясная и солнечная погода. День пройдет без осадков, обещают синоптики.

Утром температурный фон составит +20…+29 градусов тепла, днем будет гораздо жарче - в пределах +30...+33 градусов по Цельсию.

Ветер западный, со скоростью воздушных масс до 4-5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745-743 мм ртутного столба.

16 июля православная церковь вспоминает благоверных князей Василия и Константина Ярославских. Предки называли этот день Маков, и с давних времен он считался несчастливым. Лучше проявить осторожность и не начинать новых дел. К этому времени полностью созревает земляника. Предки внимательно следили за комарами и всякой мошкарой - если они вьются кругами, то на ближайшую неделю гарантирована хорошая погода.

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