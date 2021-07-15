В ЛНР объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности

Во избежание пожаров жителей просят не разводить огонь в лесах и степях. Фото: МЧС ДНР

С 15 июля в Луганской Народной Республике объявили самый высокий - 5-й класс - пожарной опасности. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- Начиная с 15 июля, местами на территории Республики ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности, - предупредили в ведомстве.

В МЧС отметили, что в этот период жителям запрещается разводить открытый огонь в лесах и степях. Нельзя оставлять там бутылки или осколки стекла, так как они могут сработать от солнца по принципу зажигательной линзы.

Напомним, ранее из-за устоявшейся сухой погоды в ЛНР уже ограничили отдых жителей в лесополосах.

- Для предотвращения возникновения пожаров в лесных массивах Республики, в связи с установлением устойчивой сухой погоды и 5-го класса пожарной опасности ограничить пребывание граждан в лесах (хвойные насаждения) и въезд в них транспортных средств с 26 июня сроком на 21 календарный день, - сказано в приказе Министерства природных ресурсов и экологической безопасности Луганской Народной Республики.

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