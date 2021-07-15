Депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий: У меня желание – приехать в Донбасс и вручить миллионный российский паспорт в самое ближайшее время

Виктор Водолацкий. Фото: скриншот из видео youtube.com/Русский центр

На сегодняшний день 611 тысяч жителей Донецкой и Луганской Народной Республики получили российские паспорта. Число граждан РФ каждый день растет.

- У меня желание – приехать в Донбасс и вручить миллионный российский паспорт в самое ближайшее время, - сказал депутат Государственной Думы Российской Федерации Виктор Водолацкий.

Депутат Госдумы РФ сообщил, что предложит своему руководству - создать на территории Донецка и Луганска центры информационной и правовой поддержки граждан Российской Федерации, которые проживают в Донбассе.

- Эти центры возьмут на себя функцию работы не только с избирателями, а будут помогать людям в непростой ситуации, - сказал Виктор Водолацкий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава МИД ДНР Наталья Никонорова: Россия прикладывает все возможные усилия, чтобы Республики Донбасса могли быть услышанными на мировой арене

Раз и навсегда нарушена монополия Украины на освещение на международной арене событий в Донбассе (подробнее)