Глава МИД ДНР Наталья Никонорова: Россия прикладывает все возможные усилия, чтобы Республики Донбасса могли быть услышанными на мировой арене

Для разрушения выстроенной Киевом информационной блокады Россия прикладывает все возможные усилия, заявила Никонорова Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Сегодня, 15 июля, в Донецке проходит третий по счету форум, направленный на интеграцию Донбасса в Российскую Федерацию, - «Россия-Донбасс: единство приоритетов». Названия двух предыдущих – «Русский Донбасс» и «Единство русских: защита прав и свобод».

- Россия не бросает своих. Россия – не бросает русских. Донбасс на своем примере это знает и ощущает, - заявила на форуме министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

Для разрушения выстроенной Киевом информационной блокады Россия прикладывает все возможные усилия, чтобы республики Донбасса могли быть услышанными на мировой арене.

- В этом плане колоссально важное значение имеет наше выступление - представителей республик Донбасса - на полях Совета безопасности ООН, что стало возможным исключительно благодаря усилиями приложенным со стороны постоянного представительства РФ при ООН. Это мероприятие раз и навсегда нарушило монополию Украины на освещение на международной арене событий в Донбассе. И подарило нам бесценный шанс представить на главнейшей дипломатической площадке мира правдивое, объективное изложение того, что на самом деле происходит в ДНР, ЛНР и минском процессе, - рассказала Наталья Юрьевна.

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