В Донбассе создадут центры правовой поддержки для жителей с российским гражданством

Жителям окажут правовую помощь в вопросах образования, медицины, пенсионного обеспечения и прочего Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уже 600 тысяч граждан, проживающих в Донбассе, получили российское гражданство в упрощенном порядке. Теперь для них планируют открыть центры информационно-правовой поддержки. Об этом заявил член фракции «Единая Россия», депутат Государственной Думы РФ Виктор Водолацкий во время посещения Донецка, где сегодня проходит масштабный форум «Россия - Донбасс: единство приоритетов».

- Как депутат Госдумы, я получаю в месяц минимум по 150-200 обращений от жителей Донбасса. Эти центры будут работать постоянно, сегодня я буду предлагать это на форуме, - сказал политик.

Он уточнил, что в таких центрах жителям ДНР и ЛНР окажут правовую поддержку в вопросах образования, медицины, пенсионного обеспечения и прочего. Кроме того, Виктор Водолацкий сообщил о том, что ранее он уже выступил с предложением создать при Госдуме РФ экспертный совет по работе с соотечественниками.

- Полагаю, что такой совет создадут в следующем составе Государственной Думы, и его деятельность поднимет эту работу на более высокий уровень, - отметил депутат.

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