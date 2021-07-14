В ДНР может появиться институт самозанятости

В Молодежном парламенте единогласно приняли предложение «О налоге на профессиональный доход». Фото: пресс-служба Молодежного парламента ДНР

Депутаты Молодежного парламента ДНР предложили создать институт самозанятости. Предприниматели будут зарегистрированы в официальной базе и будут платить налоги в бюджет.

— Был проведен соцопрос среди 428 физических лиц, которые занимаются данной экономической деятельностью. По его результатам, данные лица готовы зарегистрироваться, чтобы уплачивать налог в бюджет, — отметил молодежный депутат Артур Газанов.

Инициативу предлагается распространить на следующие виды деятельности: оказание косметологических услуг на дому, оказание фото- и видеоуслуг, сдача жилья в аренду посуточно и почасово, а также оказание услуг репетиторства. В первый год после принятия концепции «института самозанятости» ожидается, что в базе будут зарегистрированы больше 10 тысяч человек.

Институт самозанятости положительно скажется на развитии предпринимательства в ДНР, а также будет способствовать гармонизации законодательства Республики и РФ.

Инициативу поддержали в первом чтении. Дальше документ должен пройти процедуру второго чтения. Если решение молодежных депутатов будет положительно, то предложение уже будет направлено на рассмотрение в профильный комитет Народного Совета.

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