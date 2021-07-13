В Енакиево металлургический завод примет на работу более полутора тысяч человек

Директор управляющей компании «Финансовые активы» Евгений Юрченко. Фото: Сайт Главы ДНР

Енакиевский металлургический завод планирует трудоустроить более 1500 человек, необходимых для выхода предприятия на плановые мощности. Об этом сообщила директор предприятия по персоналу Татьяна Халафова, передает ДАН.

- На сегодня на предприятии 4445 человек, у нас рассчитана численность работников, которая необходима для нормального производства и стабильной загрузки – это чуть больше 6000 человек. Это мы укомплектуем до конца года, – сказала Татьяна Халафова.

По ее словам, в прошлом и этом году наблюдался значительный отток кадров: в 2020-м уволилось более 1200 сотрудников, было принято – 227, с начала текущего года рассчиталось порядка 600 человек.

- В этот период было принято на работу, а активный прием начался 10 июня, 166 сотрудников, еще 70 находятся в стадии трудоустройства, - добавила директор по персоналу.

Основными причинами потери кадров стало сокращение производства в прошлом году и приостановка работы завода в марте этого года, а также значительная задолженность по зарплате. Ее обещал погасить новый инвестор ЗАО «Внешторгсервис», генеральный директор управляющей компании «Финансовые активы» Евгений Юрченко.

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