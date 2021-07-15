В вузах России увеличили квоты для абитуриентов из Донбасса

Количество льготных мест для поступающих из республик Донбасса увеличилось вдвое Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В российских вузах вдвое увеличили квоты для поступления детей соотечественников, которые проживают за рубежом. Об этом сообщил депутат Государственной Думы РФ Виктор Водолацкий во время проведения в Луганске «Форума граждан России».

В своем выступлении он отметил, что русские своих не бросают.

- Сегодня президент России Владимир Путин пошел навстречу профильному комитету Госдумы и увеличил квоты для детей наших соотечественников, которые планируют поступать в высшие учебные заведения. Эта квота была увеличена вдвое, и с каждым годом она будет расти, - сказал Виктор Водолацкий.

По словам российского депутата, это делается для того, чтобы молодежь могла комфортно обучаться в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове и по итогу имела возможность вернуться и работать на своей исторической родине.

Напомним, в этом году российские дипломы получили более 4 тысяч выпускников в ДНР. Сейчас учебные заведения Республики сотрудничают со 170 вузами Российской Федерации.

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