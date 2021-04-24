Российские дипломы в этом году получат больше 4 тысяч выпускников в ДНР

Сегодня право выдавать дипломы российского образца получили пять вузов Донецкой Народной Республики. Фото: postupi.online

Образовательные учреждения ДНР наладили рабочие связи со 170 вузами Российской Федерации. Об этом сообщил министр образования и науки Донецкой Народной Республики Михаил Кушаков.

- Они используются для повышения квалификации профессорско-преподавательского состава, межстуденческого обмена. С помощью российских коллег мы смогли начать подготовку к государственной аккредитации в РФ, - рассказал он.

Министр уточнил, что в этом году более 4 тысяч выпускников в ДНР наряду с республиканскими получат и российские дипломы. Это более трети от общего количества студентов вузов.

Руководитель профильного министерства рассказал и об успехах в области российской аккредитации. Ее уже провели для 4 учреждений СПО.

- В этом году будем также впервые выдавать студентам-выпускникам средних профессиональных организаций 350 дипломов РФ, - сообщил Кушаков и добавил, что вскоре выдачу аттестатов российского образца планируют организовать также для школьников.

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