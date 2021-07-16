В Луганске и Краснодоне спасатели вызволяли малышей, запершихся в квартирах

В одну из квартир спасатели попали через балкон, на который забрались по трехколенной лестнице. Фото: МЧС ЛНР

Сразу в один день спасателям довелось вызволять запершихся малышей из квартир, расположенных в Луганске и Краснодоне. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

- Первый вызов поступил из Краснодона - от родительницы, проживающей с детьми в квартале Лютикова. Взволнованная мать рассказала, что ее младшему сыну исполнился год и три месяца. После вечерней прогулки женщина завела его в квартиру, после чего спустилась со старшим ребенком на первый этаж забрать коляску. В это время оставленный наедине ребенок захлопнул за собой дверь, - рассказали в ведомстве.

Прибывшие на место спасатели забрались по трехколенной лестнице на балкон, а оттуда уже вошли в квартиру. Испуганный мальчик стоял у двери и плакал, но быстро успокоился, когда работники МЧС открыли дверь и домой вошла мать.

Второй случай произошел в это же время в Луганске, в квартале Гагарина. В одной из квартир на 5-ом этаже заперлись двухлетние двойняшки. При помощи инструмента спасатели взломали дверь. Внутри стояли дети и ждали свою маму.

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