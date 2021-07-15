Железнодорожную станцию «Марусино» в ЛНР решили не закрывать

Изначально станцию «Марусино» в ЛНР открывали на ограниченный срок. Фото: ТК «Железные дороги Донбасса»

Работу станции «Марусино» государственного предприятия ЛНР «Луганская железная дорога» продлят. Такое решение приняли в Трансграничном концерне «Железные дороги Донбасса», в состав которого входит это предприятие.

- По результатам работы за первое полугодие приняли решение в целях экономической целесообразности продолжить работу станции для приема и выдачи грузов, - рассказали в концерне.

Там также уточнили, что за указанное время с «Марусино» были погружены и отправлены в общей сложности 944 вагона, что гораздо больше, чем планировалось. Теперь работу станции намерены расширять.

- С июля этого года по июнь последующего на «Марусино» планируем выполнить погрузку и отправку более 2 тысяч вагонов, - рассказали в ТК.

Напомним, грузопассажирская железнодорожная станция «Марусино» расположена на севере Красного Луча. Транспортное сообщение с ней было прекращено в 2014 году из-за начала войны в Донбассе. Работу станции возобновили только в этом году, предложив промышленным предприятиям с ее помощью осуществлять перевозку грузов.

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