В Енакиево на металлургическом заводе раздуют доменную печь после трехмесячного простоя

Металлургия в ДНР постепенно оживает Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Енакиевский металлургический завод планирует возобновить работу одной из двух доменных печей, которая была остановлена в марте этого года. Об этом сегодня сообщил заместитель начальника доменного цеха ЕМЗ Алексей Вельможин, передает «Донецкое агентство новостей».

- У нас предприятие порядка трех месяцев простаивало. Сейчас ведутся сопроводительные работы под запуск нашего цеха, под загрузку кокса с последующей задувкой печи, - рассказал Алексей Вельможин.

Он добавил, что приостановка работы была обусловлена проблемами с поставками сырья. Ситуация улучшилась с приходом на ЗАО «Внешторгсервис», в структуру которого входит завод, нового инвестора - генерального директора управляющей компании «Финансовые активы» Евгения Юрченко.

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