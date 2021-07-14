Погода в Донецке: 15 июля будет минимум ветра и максимум жары

15 июля ожидается ясная солнечная погода Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Погода в Донецке 15 июля ожидается ясная солнечная погода. Облака на небе появятся только в середине дня, но к вечеру они уже рассеются. Осадкой не предвидится.

Температура воздуха в этот день будет колебаться от +30 до +32 градусов тепла. Ветра практически не будет. Скорость воздушных потоков составит 1 – 5 метров в секунду. Деть будет в северном и северо-восточном направлении. Атмосферное давление – 746 миллиметров ртутного столба.

Народный прогноз погоды. 15 июля почитается память святителя Фотия, митрополита Киевского, а также праздник Берегини. К этому времени поспевает ранняя вишня. Наши предки заметили, если к 15 июля на деревьях проглянутся первые желтые листья – осень наступит рано и зима будет ранней. В период с 15 по 20 июля в реках и водоемах начинает цвести вода.

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