В Макеевке пьянчуга подорвал гранату, есть пострадавшие

В жилище обнаружили еще одну гранату Ф-1. Фото: МВД ДНР

На днях в Кировском районе Макеевки 27-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения бросил гранату в сторону жилого дома. Боеприпас сработал, раздался взрыв. В результате пострадали двое местных жителей. Медики констатировали у них множественные осколочные ранения.

По данным министерства внутренних дел ДНР, виновник инцидента задержан. При осмотре его жилища оперативники обнаружили еще одну гранату Ф-1 с залпом к ней. Мужчина рассказал, что якобы нашел ее еще в 2015 году и хранил до сегодняшних дней в качестве сувенира.

Фигурант дела проходит сразу по двум статьям Уголовного кодекса ДНР. Первая – хулиганство, совершенное с применением оружия; вторая – незаконное приобретение, ношение и хранение взрывных устройств. Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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