ВСУ понесли потери в результате ответного огня ЛНР

В рядах ВСУ потери. Фото: пресс-центр штаба ООС

За прошедшие сутки территория Луганской Народной Республики три раза подвергалась обстрелам ВСУ. Все попытки установить «режим тишины» были проигнорированы украинской стороной. Тогда Народная милиция решилась дать ответный огонь. Об этом сообщили в пресс-службе управления оборонного ведомства.

— Потери украинских боевиков, по уточненным данным из штаба ООС, составили: один погиб, три ранено, — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что военнослужащие Народной милиции открыли ответный огонь для защиты населения Республики. Удар пришелся по позициям киевских силовиков. Для этого использовалось вооружение незапрещенное Минскими соглашениями.

Напомним, в Донбассе сейчас действуют дополнительные меры по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением. Один из главных пунктов – запрет наступательных действий.

При этом стороны конфликта имеют право дать ответный огонь в случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства ВСУ или Народных милиций ЛНР и ДНР после безуспешной попытки использовать координационный механизм. Об издании таких приказов должна быть уведомлена Контактная группа.

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