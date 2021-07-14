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Звезды14 июля 2021 19:46

Известный российский блогер подарила луганской библиотеке книги для детей

Многие из подаренных книг были приобретены блогером на личные средства
Екатерина СорокаЕкатерина Сорока
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Многие издания были приобретены за счет самого блогера и журналистки Ольги Моховой. Фото: Луганская детская библиотека

Многие издания были приобретены за счет самого блогера и журналистки Ольги Моховой. Фото: Луганская детская библиотека

Известный книжный блогер Полина Ломакина на волонтерских началах подарила Луганской детской библиотеке партию из 30 книг современных российских авторов. Об этом сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

— Книга – один из самых мудрых и ценных подарков. Особенно этот подарок дорог и необходим для библиотеки. Мы рады, что у Луганской библиотеки для детей появился настоящий друг – Полина Ломакина, — отметили в библиотеке.

Отмечаются, что Полина Ломакина активно помогает в пополнении фонда произведениями современных детских авторов. Новая партия книг все также отличается яркими иллюстрациями и захватывающими сюжетами. Многие из этих изданий приобретены на личные средства Полины Ломакиной, а также журналистки Ольги Моховой.

Уже в скором времени книги займут свое место на полках библиотеки и будут доступны всем юным читателям.

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