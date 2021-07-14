Впервые в Донецке! Байк-шоу «Ночных волков» переезжает из Севастополя в столицу ДНР

Лидер "Ночных волков" Александр Залдостанов заявил о переносе байк-шоу на 11 сентября Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Международное байк-шоу мотоколуба «Ночные волки», которое ежегодно собирает в Севастополе тысячи участников из разных стран, в этом году его проведут в Донецке. Точное место проведения мероприятия пока не называется.

— Мы решили перенести байк-шоу в этом году в Донбасс. В Донецк. Туда, где оно сейчас нужнее, чем в сентябре-октябре в Севастополе. 8 сентября — день освобождения Донецка. Вся республика будет отмечать эту дату. В ближайшие выходные к этой дате, 11 сентября, мы и покажем там кульминацию байк-шоу. Учитывая то, что сейчас творится вокруг этого региона, и с учетом наших отношений с республикой это будет, наверное, самый правильный выход, — сообщил лидер мотоколуба Александр Залдостанов (Хирург).

Байк-шоу традиционно должно было пройти в Севастополе в парке, который мотоклуб обустроил у горы Гасфорта. Планировалось провести световое, трюковое, пиротехническое и музыкальное представления, а также концерты и приезды именитых гостей. В числе заявленных выступлений в этом году должны выступить «Алиса», «Пикник», «Ария», «25/17», музыкант Вадим Самойлов и др.

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