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Здоровье15 июля 2021 11:43

Эпидемиолог: Смягчение правил въезда в ЛНР сейчас невозможно из-за COVID-19

Ситуация с заболеваемостью в Республике пока не улучшается. Новые случаи регистрируются «толчками»
Екатерина СорокаЕкатерина Сорока
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Пересечение линии разграничения между ЛНР и Украиной проходит на определенных условиях

Пересечение линии разграничения между ЛНР и Украиной проходит на определенных условиях

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Главный внештатный специалист министерства здравоохранения ЛНР по эпидемиологии Елена Андреенкова заявила, что смягчение правил въезда в Республику на сегодняшний день невозможно. Этого не позволяет сделать эпидемическая обстановка.

— Ситуация пока не улучшается, не стабилизируется на каких-то цифрах, она регистрируется каким-то толчками, ростом заболеваемости. Поэтому пока о том, что это будут поездки без всяких ограничений, речи не идет, — отметила эпидемиолог в эфире радиостанции «Вести плюс Луганск».

Напомним, Глава ЛНР Леонид Пасечник подписал указ «О некоторых вопросах пересечения временного пункта через линию фактического соприкосновения «Станица Луганская». Согласно документу, выезд граждан на территорию Украины осуществляется по документам, подтверждающим факт регистрации в Республике. Причем покидать ЛНР можно не чаще одного раза в месяц.

Въезд граждан, не имеющих регистрации по месту жительства в Республике, осуществляется при наличии особых оснований и спискам, сформированным рабочей группой.

После пересечения границы граждане отправляются на обязательный карантин на две недели для выявления признаков заболевания COVID-19.

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