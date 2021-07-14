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Здоровье14 июля 2021 10:46

В ЛНР выросло число больных коронавирусной инфекцией

За прошедшие сутки на лечение поступили 59 пациентов
Екатерина СорокаЕкатерина Сорока
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Из общего числа выявленных случаев заболевания 4687 жителей ЛНР побороли болезнь

Из общего числа выявленных случаев заболевания 4687 жителей ЛНР побороли болезнь

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Луганской Народной Республике обновили статистику по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Как сообщают медики, за прошедшие сутки на лечение поступили 59 пациентов, 39 человек выписались из медучреждений, летальных случаев зарегистрировано 3.

— Всего по состоянию на 09:00 14 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 5598, — говорится в сообщении министерства здравоохранения.

Из общего числа выявленных случаев заболевания 4687 пациентов побороли болезнь. С дважды отрицательным результатом теста на COVID-19 они были сняты с учета в медучреждениях. Тем временем 403 человека продолжают получать лечение, зарегистрировано 508 случаев смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.

В связи с увеличением количества больных Минздрав ЛНР напоминает о важности соблюдения профилактических мер и санитарно-гигиенических рекомендаций. Следует держать социальную дистанцию, чаще проветривать помещения, мыть руки, избегать мест большого скопления людей и надевать маску в общественных местах.

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