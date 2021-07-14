Скончался ведущий солист «Донбасс Оперы» Евгений Привалов

Евгений Привалов скончался на 46-м году жизни. Фото: Донбасс Опера

Утром 13 июля на 46-м году жизни скончался заслуженный артист Украины, солист Донецкого государственного академического театра оперы и балета им. А.Б. Соловьяненко Евгений Привалов. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

— С глубокой скорбью сегодня коллектив «Донбасс Оперы» узнал о безвременной кончине нашего коллеги – оперного солиста Евгения Привалова. Ведущий мастер сцены, заслуженный артист Украины с блеском исполнял сложнейшие оперные партии во многих репертуарных спектаклях, за что наши зрители награждали его аплодисментами. Мы все скорбим. Светлая память Евгению, — говорится в сообщении.

Что стало причиной смерти в театре не уточняют.

Евгений Анатольевич Привалов родился, жил и учился в небольшом городке Селидово. После окончания школы поступил в местное ПТУ. Первые свои уроки пения он получил на занятиях вокального ансамбля во Дворце культуры, куда попал по воле случая. Недюжинный талант молодого человека распознал тогда руководитель ансамбля. Профессионально заниматься музыкой Евгений решается после удачного выступления на областном конкурсе.

Привалов окончил вокальное отделение в Донецкое государственное музыкальное училище. За свою карьеру солист успел поработать в Донецкой областной филармонии и труппе Донецкого театра оперы и балета. Местные зрители могут помнить Евгения Привалова по главным партиям в таких операх как «Дон Жуан», «Набукко», «Риголетто» и «Евгений Онегин».

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